Senzatetto 46enne trovato morto nella baracca dove abitava con il suo cane | Astun stroncato da freddo e stenti

Ilgazzettino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROVIGO - Il giorno nel quale la città iniziava a celebrare il Natale, si è aperto nel modo più triste: la morte di un uomo per la sua vita di sofferenza che l?ha portato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Senzatetto 46enne trovato morto nella baracca dove abitava con il suo cane: Astun stroncato da freddo e stenti

