Sentirsi come bestie braccate seguendo L’asse del lupo il diario di viaggio di Sylvain Tesson dai gulag all’India

Riconquistare la libertà, mettere fine alle costrizioni della prigionia, seguire le orme di chi lo ha fatto sfidando gli uomini, i tiranni, la natura e le forze che reggono il mondo. Arriva in Italia l’ennesimo ed entusiasmante diario di viaggio di Sylvain Tesson, “l’anarca in marcia”. Uno dei maestri indiscussi del genere, erede di una lunga tradizione che da sempre appassiona generazioni e generazioni di lettori. Un testo particolarmente atteso, che Piano B Edizioni ha pubblicato sulla scorta di una traduzione capace di consegnare al lettore nostrano anche le tante sfumature filosofico-esistenziali presenti in filigrana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

