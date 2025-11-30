Sensibilizzazione e inclusione | una panchina blu per l' autismo
BRINDISI - L'associazione “Periferia” è lieta di invitare la cittadinanza all'inaugurazione di una panchina in occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), si terrà mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
