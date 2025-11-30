L’Horeca e l’industria di trasformazione alimentare stanno spingendo la domanda di patate, carote, cipolle e zucche di IV Gamma. Un segmento da cui Naturitalia si attende una crescita del mercato nei prossimi mesi, visto che la richiesta di prodotti ad alto contenuto di servizio, pronti per essere impiegati nelle cucine e nei centri di cottura della ristorazione collettiva, è infatti in aumento. La richiesta di referenze pelate e tagliate, pronte per essere cucinate, è in aumento anche nel retail grazie a freschezza, qualità e praticità del prodotto. "La IV Gamma oggi è una leva di efficienza per la ristorazione organizzata e per i centri cottura della Gdo – sottolinea Gianluca Lucchi, coordinatore commerciale Italia di Naturitalia – Attendiamo un incremento per questo tipo di forniture nel 2026 dato l’interesse crescente da parte della nuova clientela". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più richieste per la quarta gamma