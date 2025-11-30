Sempio e il rebus del movente Dal segreto indicibile alle avances

Dal Dna sulle unghie della vittima alla scena del crimine, passando per le intercettazioni e l'alibi falso, fino ad entrare nel movente e completare l'impianto accusatorio da esibire al processo contro Andrea Sempio. La Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, agli ordini del colonnello Antonio Coppola, stanno componendo gli ultimi tasselli dell'omicidio di Garlasco, dopo la conferma che il Dna su due unghie di due mani di Chiara Poggi ha il codice genetico contenuto nel cromosoma Y di Sempio. Il nodo sul Dna è stato sciolto dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip Daniela Garlaschelli, nell'incidente probatorio che cristallizza la prova per il processo e demolisce la perizia del professor Francesco De Stefano, esperto incaricato dall'Appello bis finito con la condanna di Alberto Stasi, alla quale sia la difesa di Sempio che il team della famiglia Poggi continua ad appigliarsi per bollare la valutazione del perito Albani come priva di «validità scientifica» e «nulla». 🔗 Leggi su Iltempo.it

