"Una magia condivisa con semila persone, tanti siamo qui quest’oggi a riempire la Piazza di Pesaro per l’avvio delle feste natalizie. Grazie a tutti". Il sindaco Andrea Biancani dal palco della biosfera ha salutato così il pubblico tapezzante, radunatosi attorno alla pupilla di Pesaro per assistere alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale. “Carol of the Bells” nella versione di Lindsey Stirling suonata da un ensamble di violini e propagata dall’alto del palazzo comunale, è stata la sorpresa più sentita dal pubblico. La meraviglia sonora, interrotta (un po’ bruscamente) da un prosaico conto alla rovescia del sindaco seguito da tutta la platea, è servita a coltivare la giusta aspettativa per l’albero, un abete di 12 metri, donato dalla famiglia Marinoni di Candelara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seimila cuori sotto l’albero. Violini, neve e 20mila punti luce. Il Natale può cominciare