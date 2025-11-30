Sebastiano Esposito | Io diverso da Pio lui deve fare la guerra come…

Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito, attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter e fratello del nerazzurro Pio, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra nella sfida del pomeriggio contro la Juventus. Un match intenso, deciso da episodi, che ha lasciato nel giovane talento la sensazione di un’occasione sprecata: “ Non si può fare gol e prendere subito il pareggio ” ha spiegato con lucidità, sottolineando come la squadra debba imparare a gestire meglio i momenti chiave della gara. L’attaccante ha riconosciuto la qualità degli avversari, elogiando il talento di Yildiz: “ Loro sono fenomeni, Yildiz ci ha fatto un gol da giocatore vero “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

