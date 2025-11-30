Se la natura vive nel quadrante Tecnica abilità e rara bellezza

di Amelia Zacco C’è chi si lascia affascinare dalla natura e chi dal mondo animale con le loro infinite sfumature cromatiche. Le Maison orologiere affidano ai mestieri d’arte la loro creatività in racconti che sono espressione di ricerca, tecnica e savoir-faire. I quadranti, soprattutto, diventano come tele d’artista su cui creare la propria opera. Espressione delle abilità del maestro, sono il volto di segnatempo davvero unici. Per esempio, una creazione esclusiva prodotta in soli dieci esemplari nel 2025 è la referenza 573850J-011 ’Yellow-Crested Cockatoo’ di Patek Philippe. Ispirato a un affascinante dipinto su seta dell’artista giapponese Itô Jakuch – sul quadrante del segnatempo in smalto cloisonné Grand Feu – è raffigurata la pittura miniata di un cacatua crestato giallo appollaiato su un ramo di pino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

