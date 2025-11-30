Se avete dei dubbi sui funghi optate per i bastoncini surgelati | il monologo di Crozza sul caso della famiglia del bosco e le reaizoni della politica

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ricostruisce la vicenda della “famiglia del bosco” di Chieti: dall’intossicazione da funghi che ha portato i bambini in ospedale, alle verifiche dello Stato sulle condizioni dell’abitazione, fino alla sospensione temporanea della patria potestà decisa dal giudice. Crozza mostra come il caso sia diventato oggetto di scontro politico, prima di ricordare i riferimenti della Costituzione sulle responsabilità genitoriali. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se avete dei dubbi sui funghi optate per i bastoncini surgelati”: il monologo di Crozza sul caso della famiglia del bosco e le reaizoni della politica

