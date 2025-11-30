scuola di cuccurano il comune condannato a pagare 500mila euro

di Antonella Marchionni Il Comune di Fano dovrà sborsare oltre mezzo milione di euro. Il tribunale di Pesaro ha infatti condannato l’ amministrazione Serfilippi a pagare una cifra salatissima all’impresa che ha costruito, durante la giunta Seri, la nuova scuola elementare di Cuccurano–Carrara inaugurata nel 2021. Un conto pesante per quello che, nella sentenza firmata mercoledì scorso, la giudice Sabrina Carbini definisce un appalto dall’"anomalo andamento". Un appalto zavorrato fin dall’inizio da una lunga scia di criticità mai davvero risolte, culminate nella determina del 18 febbraio 2022 con cui il Comune aveva respinto tutte le contestazioni formali dell’impresa, e applicato una penale ‘choc’ da 112mila euro, liquidando appena 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

