Scuola come potrebbero cambiare i costi per le famiglie | nuove detrazioni e voucher in Manovra
Il governo valuta nuove misure per alleggerire i costi scolastici delle famiglie, dalle detrazioni sui libri ai possibili finanziamenti per gli istituti che li acquistano per gli studenti. Sul fronte delle paritarie, la maggioranza spinge per un voucher fino a 1500 euro per i nuclei a basso reddito, ma restano da definire le coperture nella versione finale della Manovra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
