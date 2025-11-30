Scuffet analizza la sconfitta contro l’Inter | Abbiamo giocato alla pari per un’ora
Inter News 24 Scuffet, portiere del Pisa, ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la gara con l’Inter! Le parole del portiere. Al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Inter, il portiere del Pisa, Simone Scuffet, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, riflettendo sulla prestazione della sua squadra. «Ho saputo stamani dopo pranzo che avrei giocato, il mister mi ha comunicato che Adrian aveva la febbre. È stato emozionante giocare una gara così», ha detto il portiere, che ha dovuto sostituire il titolare all’ultimo momento. Scuffet ha analizzato la partita, sottolineando come il Pisa sia riuscito a giocare alla pari con l’ Inter per almeno un’ora: «Per almeno un’ora abbiamo giocato alla pari con l’ Inter, mettendola in difficoltà e creando un paio di occasioni in cui potevamo far male», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Internews24.com
