Screening oncologici in Puglia la Regione sbotta contro Agenas | Vostro errore macroscopico
La Regione Puglia interviene con forza in risposta alla recente pubblicazione dei dati relativi agli screening oncologici da parte di Agenas.La Asl Bari sarebbe tra le peggiori realtà italiane in termini di adesione ai programmi di screening per la prevenzione dei tumori. Tuttavia, il direttore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dal soccorso in ritardo agli screening oncologici quasi fermi: i dem denunciano un sistema in crisi... #AGENAS #EmergenzaSanitaria #pdcalabria - facebook.com Vai su Facebook
Al via il piano straordinario di recupero degli screening oncologici Obiettivo: azzerare le liste d’attesa del 2025 e potenziare, già a partire dal 2026, i programmi di prevenzione Continua a leggere su asl.vt.it/news/512Obiett… Vai su X
La Regione chiede ad Agenas di rettificare i dati sugli screening oncologici - Secondo il dipartimento Salute l'adesione allo screening mammografico nella Asl di Bari è del 38% e non del 3,8% come riportato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ... Segnala rainews.it
AGENAS Screening oncologici, la Puglia smentisce AGENAS: “Dati errati, grave danno d’immagine” - La Regione ricorda come un episodio quasi identico fosse già avvenuto nel maggio 2025, in occasione della Sesta Indagine nazionale sulle Reti Oncologiche Regionali, quando AGENAS fu costretta a ... Lo riporta statoquotidiano.it
Screening oncologici, Regione Puglia ‘Agenas rettifichi i dati’ - E’ quanto dichiara il dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia, chiedendo ad Agenas immediata rettifica dei dati diffusi nei g ... Come scrive trmtv.it