Scovata refurtiva in una casa grazie al gps di una bici elettrica rubata denunciato un uomo di 49 anni
Merce rubata all'interno di una casa del quartiere Villa del Fuoco di Pescara.È quella che avrebbe rinvenuto la polizia seguendo il Gps di una bicicletta elettrica rubata.Nei giorni scorsi, gli agenti, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
