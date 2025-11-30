Scossone nella Lega Toscana | Salvini commissaria il partito

Arezzonotizie.it | 30 nov 2025

Cambio al vertice della Lega in Toscana. Le elezioni regionali portano i suoi strascichi. Salvini ha deciso di commissariare il partito regionale spostando Luca Baroncini nel ruolo di responsabile per gli enti locali del Centro Italia. Il commissario scelto è il deputato di Monza, 39enne, Andrea. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

