Scoppia un elettrodomestico e divampa un incendio durante il pranzo paura per due coniugi

Udinetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella giornata di oggi, domenica 30 novembre 2025, a Tricesimo, dove poco dopo le 12.30 un incendio è scoppiato in un’abitazione di via Roma 186, probabilmente a causa del guasto di un elettrodomestico nel salotto. I proprietari, che stavano pranzando in cucina, hanno sentito un forte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Esplodono alcuni elettrodomestici, divampa un incendio in ferramenta: due palazzine evacuate e strada chiusa a Fermo - In pochi minuti il fumo denso e nero si è alzato verso il cielo, visibile a grande distanza, accompagnato da forti scoppi provenienti dal magazzino. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Elettrodomestico Divampa Incendio