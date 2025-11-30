Scoperto con l' hashish dentro l' ex caserma Prandina
Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Padova. Recentemente sono pervenute segnalazioni che l'area dell'ex caserma Prandina di via Orsini si sono verificate nuove situazioni di bivacco. Ebbene, sabato mattina 29 novembre i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Catania, hashish nascosto nell’auto: . Gli agenti della Squadra Antidroga hanno scoperto . Una - facebook.com Vai su Facebook
#Siliqua. Durante un controllo, i #Carabinieri hanno scoperto #hashish e semi di #canapa indiana. L'uomo ha reagito con violenza, ma è stato bloccato e arrestato Vai su X