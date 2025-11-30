Scontro tra giudici a X Factor Elodie e Iannone contro i cellulari Carlo Conti tentato da Samira Lui
Weekend tempo di gossip. C'è chi si scontra in tv (Lauro e Gabbani), chi è pronto a portare all'Ariston la valletta del momento (Carlo Conti), chi ce l'ha con i telefonini (Elodie e Iannone) e chi, invece, è stato paparazzato in dolce compagnia (Eugenio Colombo). X Factor, volano stracci tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: cosa è successo. La semifinale di X Factor ha regalato emozioni forti al pubblico non tanto per la musica quanto per i battibecchi tra i giudici. Ora che la gara è entrata nel vivo - e la vittoria è a portata di mano - i giudici hanno abbandonato i toni morbidi e si sono dichiarati guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un video pubblicato sul profilo ufficiale di X Factor mostra cosa è accaduto durante la pausa pubblicitaria subito dopo lo scontro tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Il botta e risposta tra i due giudici: “Figurati se faccio strategia” - facebook.com Vai su Facebook
Palmoli. Bimbi allontanati dal bosco. Scontro duro tra Governo e giudici. @LegaSalvini Salvini: 'Vado e li riporto a casa' Vai su X
Scontro tra giudici a X Factor, Elodie e Iannone contro i cellulari, Carlo Conti tentato da Samira Lui - La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti due giudici di X Factor, il conduttore di Sanremo 2026, un ex tronista di Uomini e Donne e i soliti Elodie e Iannone ... Si legge su ilgiornale.it
X-Factor 2025, è scontro in diretta tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: svelati i 4 finalisti - Factor 2025, ieri la semifinale: scontro tra i giudici Achille Lauro e Francesco Gabbani, rivelati i quattro finalisti ... Si legge su notizie.it
X-Factor 2025, Achille Lauro dan Francesco Gabbani bertembung secara langsung: empat finalis telah didedahkan. - Factor 2025, ieri la semifinale: scontro tra i giudici Achille Lauro e Francesco Gabbani, rivelati i quattro finalisti ... Si legge su notizie.it