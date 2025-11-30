Scontro tra due aerei in volo è dramma totale La morte in un attimo

Un volo apparentemente tranquillo, il cielo limpido sopra Sydney, e quella sensazione di sicurezza che solo l’esperienza sa dare. Ma in pochi attimi, la normalità si è spezzata lasciando spazio all’incredulità: cosa è davvero successo lassù, tra le nuvole? La giornata era iniziata come tante: una formazione di quattro aerei leggeri stava facendo rientro verso l’aeroporto di Wedderburn, alle porte della città. Un’esercitazione ordinaria, una routine per piloti esperti. Poi l’inatteso: due velivoli si sono improvvisamente toccati a mezz’aria, rompendo l’equilibrio di quella danza sincronizzata. Il lavoro degli investigatori e le domande aperte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

