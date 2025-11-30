Scontro tra due aerei in volo dramma totale La morte in un attimo

– Un normale volo di formazione si è trasformato in una tragedia nei cieli di Sydney. Nella mattinata di ieri, quattro aerei leggeri stavano completando una manovra di rientro verso l’aeroporto di Wedderburn, situato alla periferia sud-occidentale della città, quando due di questi velivoli si sono scontrati in volo. L’incidente ha causato la morte di uno dei piloti coinvolti, mentre il secondo è riuscito a portare il proprio aereo a terra senza ferite. Il dramma si è consumato in pochi attimi, rompendo la routine di una esercitazione che, secondo fonti locali, avviene regolarmente sopra quell’area. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scontro tra due aerei in volo, dramma totale. La morte in un attimo

Altre letture consigliate

Sono oltre 30 i corpi recuperati dopo l'incidente a Washington: lo riferiscono le autorità in riferimento allo scontro tra un aereo e un elicottero militare. Allo stato non risultano superstiti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scontro in volo a Sydney: muore un pilota di un ultraleggero - Due aerei leggeri si sono scontrati durante un volo di formazione sopra la periferia di Sydney, uccidendo il pilota del velivolo che si è schiantato al suolo. Lo riporta msn.com

UE Rimborsi per i ritardi aerei: è scontro tra UE e compagnie di volo - Rimborsi per i ritardi aerei: è scontro tra UE e compagnie di volo ... statoquotidiano.it scrive

“Per due ore ha volato in tondo facendo 17 giri sopra l’aeroporto senza mai atterrare”: il “giallo” del volo Wizz Air Venezia-Skopje dirottato in Kosovo - La compagnia parla di "condizioni meteo avverse", ma altri aerei sono atterrati regolarmente ... ilfattoquotidiano.it scrive