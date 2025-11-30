Scontro tra due aerei | c’è una vittima

Una manovra di routine, un volo in formazione come se ne compiono decine ogni settimana nei cieli australiani. Il gruppo di quattro aerei leggeri aveva quasi completato il rientro verso l’aeroporto di Wedderburn, alle porte di Sydney, quando qualcosa è andato storto. In pochi istanti, una normale esercitazione si è trasformata in un incidente drammatico: due dei velivoli si sono urtati in aria, rompendo l’equilibrio di quella danza sincronizzata tra le nuvole. Mentre uno dei piloti riusciva a mantenere il controllo e ad atterrare, l’altro è precipitato nella boscaglia sottostante, senza scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

