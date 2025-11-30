Scontro tra due aerei | c’è una vittima
Una manovra di routine, un volo in formazione come se ne compiono decine ogni settimana nei cieli australiani. Il gruppo di quattro aerei leggeri aveva quasi completato il rientro verso l’aeroporto di Wedderburn, alle porte di Sydney, quando qualcosa è andato storto. In pochi istanti, una normale esercitazione si è trasformata in un incidente drammatico: due dei velivoli si sono urtati in aria, rompendo l’equilibrio di quella danza sincronizzata tra le nuvole. Mentre uno dei piloti riusciva a mantenere il controllo e ad atterrare, l’altro è precipitato nella boscaglia sottostante, senza scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono oltre 30 i corpi recuperati dopo l'incidente a Washington: lo riferiscono le autorità in riferimento allo scontro tra un aereo e un elicottero militare. Allo stato non risultano superstiti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
New York, scontro tra due aerei sulla pista di rullaggio all’aeroporto LaGuardia: un ferito - Due velivoli di Endeavor Air, una sussidiaria di Delta Air Lines, si sono scontrati mercoledì su una pista di rullaggio dell’aeroporto LaGuardia, provocando il ferimento di un assistente di volo e ... Segnala corriere.it
Scontro tra due aerei sulla pista di rullaggio, paura a bordo: passeggeri evacuati. Cosa è successo - Le immagini pubblicate sui social media mostrano il muso di uno dei due velivoli visibilmente danneggiato e i mezzi di soccorso precipitarsi sulla pista illuminata dai lampeggianti Un ferito, ottanta ... Segnala leggo.it