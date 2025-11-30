Scontro tra auto nel cosentino muoiono due 20enni

AGI - Ancora sangue sulle strade cosentine. Due giovani di appena 20 anni sono morti nel cuore della notte in un'incidente stradale avvenuto sulla Statale Jonica. Le vittime, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, erano a bordo di una Fiat Panda che - per cause ancora in corso di accertamento -, si è scontrata con un'Alfa Romeo Mito all'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale Cammarata-Stombi con la 106. L'impatto è avvenuto nel comune di Cassano. Sulle due auto viaggiavano ragazzi dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Gli altri giovanissimi sono rimasti feriti. Le comunita' della Sibaritide e tutta la provincia di Cosenza e' addolorata per la morte di due giovani conosciuti e stimati che si stavano affacciando alla vita pieni di sogni e speranze. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro tra auto nel cosentino, muoiono due 20enni

Altre letture consigliate

Scontro tra auto nel Cosentino: due ragazzi morti e quattro feriti Vai su X

Scontro tra due auto, morti Chiara e Antonio: avevano 20 anni. Altri quattro feriti - facebook.com Vai su Facebook

Morti a 20 anni in uno scontro tra due auto nel Cosentino. La tragedia di Chiara Garofalo e Antonio Gradiazio: a bordo anche due amici 16enni - Due ragazzi di 20 anni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla statale Jonica, nel Cosentino, avvenuto verso le 3. Segnala open.online

Scontro fra auto, due 20enni morti e 4 feriti - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, fra cui due in modo grave, in uno scontro fra due auto (una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito) avvenuto intorno alle 3. Riporta lanuovasardegna.it

Tragico scontro sulla 106: muoiono due ventenni, quattro feriti - L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata- Lo riporta msn.com