Scontro tra auto nel Cosentino 2 ventenni morti e 4 feriti | 2 sono in gravi condizioni

Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino. Due auto, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito non sono gravi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scontro tra auto nel Cosentino, 2 ventenni morti e 4 feriti: 2 sono in gravi condizioni

Leggi anche questi approfondimenti

Un 17enne è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi dopo lo scontro in moto con un'auto - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Ciriè, scontro tra auto: due feriti lievi | Foto ift.tt/BVCI7Fy Vai su X

Scontro tra auto nel cosentino, 2 ventenni morti e 4 feriti - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3. Riporta msn.com

Scontro tra auto nel cosentino: due ragazzi morti e quattro feriti - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3. repubblica.it scrive

Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt - Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone ... Segnala fanpage.it