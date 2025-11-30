Scontro in autostrada auto si ribalta | due feriti

Un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 30 novembre, sull’autostrada A21 ha causato rallentamenti e code nei pressi del casello di Pontevico, in direzione Brescia.Secondo le prime informazioni, intorno alle 11 un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

