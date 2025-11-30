Scontro frontale tra una Fiesta e una Panda | tre donne muoiono sul colpo
Due comunità dell’entroterra chietino sono sotto choc per la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio lungo la statale 652, la Fondovalle Sangro, dove un violentissimo incidente stradale ha causato la morte di tre donne. Chi sono le tre vittime e qual è la dinamica dell'incidente Le vittime sono. 🔗 Leggi su Today.it
Scontro frontale tra una Panda e una Mito: morti due ventenni, altri due giovanissimi in gravi condizioni. La Procura indaga di Castrovillari ha aperto un fascicolo di indagine - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti ift.tt/eTJaz0n Vai su X
