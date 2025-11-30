Scontro frontale lungo la Statale Jonica | morti due ventenni Gravissimi una ragazza di 16 anni e uno di 18
“È una giornata buia nonostante il sole” scrive il sindaco di Cassano sullo Ionio. La cittadina è sconvolta dalla morte di due ventenni del paese avvenuta verso le 3.30 del mattino sulla Statale Jonica in un incidente frontale. Le vittime si chiamavano Chiara Garofalo e Antonio Graziadio: la prima lavorava nel panificio di famiglia e aveva appena compiuto 20 anni, il secondo faceva l’elettricista dopo aver perso il padre per una malattia. Nell’impatto sono rimaste ferite altre 4 persone: due di loro – una ragazza di 16 anni e uno di 18 – sono in condizioni gravissime, ora ricoverati a Cosenza in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
