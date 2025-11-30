sconfitta casalinga arzignano colpo in esterna karlsson non basta al renate

MEDA (Monza e Brianza) Quinta sconfitta casalinga dell’anno per il Renate che si conferma altalenante: tre punti all’ Arzignano che in trasferta non vinceva da tre mesi. Avvio choc per i brianzoli. Stop di rotula sinistra e gran calcio di controbalzo sempre col mancino di Toniolo, Nobile vede partire tardi il pallone, la reazione è lenta e la sfera si infila sul palo del portiere nerazzurro. Gara subito in salita per i padroni di casa che per tutto il primo tempo accusano il colpo: solo qualche conclusione da fuori che non fa nemmeno il solletico al quasi inoperoso Manfrin, mentre l’Arzignano ci prova in contropiede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

