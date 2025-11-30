Scompare durante una battuta di caccia e viene trovato morto tra i boschi
Tragico epilogo nella serata del 29 novembre, per le ricerche di un uomo scomparso nei boschi della zona a sud del frusinate: è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe Boccia, 61 anni, residente nel comune di Amaseno (Frosinone).Le ricerche e il ritrovamentoIl ritrovamento è avvenuto dopo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
