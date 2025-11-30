Scivolone di Francesca Albanese Di Benedetto Lega | Odg per la revoca della cittadinanza onoraria

30 novembre 2025

Bologna, 30 novembre 2025 – “Domani presenterò un ordine del giorno per ritirare la cittadinanza onoraria conferita a Francesca Albanese ”. Non usa mezzi termini  Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, dopo le recenti dichiarazioni della relatrice Onu per i Territori palestinesi occupati.  “Condanniamo con la massima fermezza le dichiarazioni rilasciate da Francesca Albanese in relazione all’ assalto contro la redazione de La Stampa, ambigue e che sembrano insinuare, anche solo indirettamente, una sorta di “monito” nei confronti dei giornalisti – spiega l’esponente del Carroccio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

