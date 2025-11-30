Scivolone di Francesca Albanese Di Benedetto Lega | Odg per la revoca della cittadinanza onoraria

Bologna, 30 novembre 2025 – “Domani presenterò un ordine del giorno per ritirare la cittadinanza onoraria conferita a Francesca Albanese ”. Non usa mezzi termini Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, dopo le recenti dichiarazioni della relatrice Onu per i Territori palestinesi occupati. “Condanniamo con la massima fermezza le dichiarazioni rilasciate da Francesca Albanese in relazione all’ assalto contro la redazione de La Stampa, ambigue e che sembrano insinuare, anche solo indirettamente, una sorta di “monito” nei confronti dei giornalisti – spiega l’esponente del Carroccio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scivolone di Francesca Albanese, Di Benedetto (Lega): “Odg per la revoca della cittadinanza onoraria”

Argomenti simili trattati di recente

"Pare che stiano provando ad affossarmi. Non c'è stato nessuno scivolone, vergognatevi. Tutto quello che ho detto e che continuo a dire è che condanno la violenza e condanno l'attacco di ieri a La Stampa". Lo ha detto la relatrice speciale dell'Onu Francesca Vai su X

Il titolo del corriere della sera non rispecchia il contenuto dell'articolo. Francesca Albanese a chiaramenteondannato la violenza dell'assalto alla redazione della stampa, e l'articolo lo dice contraddicendo il titolo. Ecco il testo dal corriere della sera. Un po' di ve - facebook.com Vai su Facebook

Scivolone di Francesca Albanese, Di Benedetto (Lega): “Odg per la revoca della cittadinanza onoraria” - Bufera dopo le dichiarazioni della relatrice Onu per i territori palestinesi occupati dopo l’assalto alla redazione de La Stampa. Riporta ilrestodelcarlino.it

Albanese cavalca l'assalto a La Stampa: "Sia da monito ai giornalisti". Meloni: "Capovolge la realtà" - Con questa parole, dopo una giornata di polemiche, Francesca Albanese tenta di uscire dall’angolo. Come scrive iltempo.it

Francesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti. Cosa ha detto la relatrice Onu finita (ancora) tra le polemiche - Torino, 29 novembre 2025 – Finiscono ancora al centro delle polemiche le parole della relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi all'evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre, ha conda ... Secondo quotidiano.net