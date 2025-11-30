Scippo durante il concerto di Marracash al PalaSele | accertamenti in corso

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scippo durante il concerto di Marracash, venerdì, al Palasele di Eboli. Come segnalato da alcuni lettori che hanno assistito alla performance, ad un giovane sarebbe stata rubata una collanina. La vittima del furto pensava di aver individuato i presunti responsabili, ma il suo sospetto non ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scippo durante concerto marracashTensione al Palasele di Eboli. Scippano una collana durante il concerto di Marracash - Solo qualche mese fa, sempre al Palasele, i Carabinieri erano intervenuti per una serie di scippi avvenuti durante un altro concerto. Riporta ondanews.it

Eboli, otto scippi durante il concerto al Palasele - I malviventi sono riusciti ad impossessarsi di collier e monili indossati dai fan presenti al concerto e avevano tutte ... Secondo ilmattino.it

scippo durante concerto marracashTutto esaurito per il concerto di Marracash lunedì a Bologna - Tutto esaurito lunedì 1 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la seconda data del tour nei palazzetti di Marracash, il 'Marra Palazzi25', dieci concerti - msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scippo Durante Concerto Marracash