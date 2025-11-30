Scippo durante il concerto di Marracash al PalaSele | accertamenti in corso

Scippo durante il concerto di Marracash, venerdì, al Palasele di Eboli. Come segnalato da alcuni lettori che hanno assistito alla performance, ad un giovane sarebbe stata rubata una collanina. La vittima del furto pensava di aver individuato i presunti responsabili, ma il suo sospetto non ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Paura in centro a Latina: donna trascinata a terra durante un tentato scippo. Ricercati tre ragazzi - facebook.com Vai su Facebook

Benzinai accoltellati durante una rapina al Vomero, due condanne a Napoli Vai su X

Tensione al Palasele di Eboli. Scippano una collana durante il concerto di Marracash - Solo qualche mese fa, sempre al Palasele, i Carabinieri erano intervenuti per una serie di scippi avvenuti durante un altro concerto. Riporta ondanews.it

Eboli, otto scippi durante il concerto al Palasele - I malviventi sono riusciti ad impossessarsi di collier e monili indossati dai fan presenti al concerto e avevano tutte ... Secondo ilmattino.it

Tutto esaurito per il concerto di Marracash lunedì a Bologna - Tutto esaurito lunedì 1 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la seconda data del tour nei palazzetti di Marracash, il 'Marra Palazzi25', dieci concerti - msn.com scrive