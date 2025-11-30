Sciopero a Milano il 30 novembre stop a metro bus e tram | orari Atm e fasce di garanzia

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 30 novembre, è in programma uno sciopero dei mezzi Atm a Milano di 4 ore. Previsti disagi su bus, metro e tram dalle 8:45 alle 12.45. 🔗 Leggi su Fanpage.it

