Scienza e solidarietà si incontrano

Firenze, 30 novembre 2025 - Una serata pensata per unire conoscenza medica, comunità e impegno sociale. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dai giovani soci del Rotaract Fiesole, in programma sabato prossimo dedicata alla prevenzione e organizzata per sostenere l’associazione “Insieme PerDonare”, attiva nel supporto alle famiglie caregiver di bambini in difficoltà. Un appuntamento che mette al centro il valore della divulgazione scientifica e la forza della solidarietà concreta. Il convegno vedrà la partecipazione di Mario De Stefano, medico chirurgo specialista in chirurgia maxillo-facciale - che interverrà sul tema della prevenzione in ambito odontoiatrico, affrontando un capitolo fondamentale della salute quotidiana spesso sottovalutato – ed il cardiologo Massimo Pandolfi, che approfondirà l’importanza della prevenzione cardiovascolare, richiamando l’attenzione sugli stili di vita e sulle scelte consapevoli che possono incidere in modo significativo sul benessere globale delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scienza e solidarietà si incontrano

