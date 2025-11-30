Sci di fondo Jonna Sundling vince la 20 km mass start tl di Ruka A punti Maria Gismondi
Si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: a Ruka, in Finlandia, la 20 km femminile in tecnica libera con partenza in linea premia la svedese Jonna Sundling, che vince davanti alla statunitense Jessie Diggins ed alla norvegese Heidi Weng. In casa Italia va a punti Maria Gismondi, 46ma, mentre non ce la fa Anna Comarella, 51ma. Il primo tentativo d’attacco viene orchestrato dalle svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andeon e dalla norvegese Heidi Weng, con le tre che provano ad andarsene dopo un quarto di gara e passano in fila indiana dopo 4.8 km, con 7? sul gruppo inseguitore, del quale riesce, seppur a fatica, a tenere le code Maria Gismondi, che passa 13ma a 15?5, mentre si stacca subito Anna Comarella, 54ma a 1’03?7. 🔗 Leggi su Oasport.it
