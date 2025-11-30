Sci di fondo Elia Barp | Volevo correre da protagonista è andata bene; Graz ammette | Importante acquisire fiducia

Nessuna sorpresa nella la mass start 20 km a skating maschile di scena sulle nevi di Ruka (Finlandia). Ancora Norvegia a fare la voce grossa con Harlad Amundsen che ha trionfato, raccogliendo il testimone virtuale lasciato da Martin Nyenget, a segno nella 10 km TC, e di e Johannes Klaebo nella Sprint. Il classe ’98 scandinavo ha conquistato l’undicesima vittoria nel massimo circuito, precedendo di 1?9 il connazionale Einar Hedegart. Ha completato il podio lo svedese Edvin Anger, a ‘2?3, messosi alle spalle il terzo norvegese della serie, il già citato Martin Nyenget. Giornata no per Klaebo, 15° a ’18?3 dal vincitore e in difficoltà nel finale di gara, non riuscendo a cambiare di marcia come si pensava. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Elia Barp: “Volevo correre da protagonista, è andata bene”; Graz ammette: “Importante acquisire fiducia”

Altri contenuti sullo stesso argomento

PRONTI E COPERTI ? In Italia fa freddo… Ma in Finlandia? La Coppa del Mondo di sci di fondo sta per partire… Elia Barp e Federico Pellegrino, che temperatura c’è lassù? #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com Vai su Facebook

PRONTI E COPERTI ? In Italia fa freddo… Ma in Finlandia? La Coppa del Mondo di sci di fondo sta per partire… Elia Barp e Federico Pellegrino, che temperatura c’è lassù? #ItaliaTeam @Fisiofficial Vai su X

Sci di fondo, Elia Barp: “Volevo correre da protagonista, è andata bene”; Graz ammette: “Importante acquisire fiducia” - Nessuna sorpresa nella la mass start 20 km a skating maschile di scena sulle nevi di Ruka (Finlandia). Secondo oasport.it

LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini - per oggi è tutto, appuntamento al prossimo fine settimana con la Coppa del mondo di sci di fondo, grazie ... Lo riporta oasport.it

I commenti di Carollo, Barp e Graz dopo la 20 km di Ruka - Martino Carollo, ottavo: “Era da un po’ di tempo che non vedevo l’ora di cominciare, appena sono arrivato a Ruka ho visto la pista e mi è piaciuta molta. Riporta fisi.org