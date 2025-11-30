Sci di fondo | affondo di Amundsen nella 20 km di Ruka Carollo-Barp-Graz bei segnali d’Italia

Vittoria numero 11 (o 12, contando l’intero Tour de Ski 2024) a livello individuale per Harald Oestberg Amundsen in Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Il norvegese conquista per il secondo anno consecutivo la 20 km a tecnica libera Mass Start di Ruka, in Finlandia, e si mette in evidenza per voler essere tra i grandi protagonisti dell’annata nelle gare distance. 44’42?5 il tempo del classe 1998 che in tema di Mondiali ha quattro medaglie nel proprio palmares. Come di consueto, la gara non offre particolari spunti per la prima parte, o meglio in sostanza fino al nono chilometro. Qui provano a fare ritmo Vermuelen e Anger seguiti da Lapalus: sono loro tre che tentano la fuga, con il gruppo italiani (Barp, Pellegrino, Graz, Carollo) che si rivela particolarmente attivo nel tentativo di ricucire lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it

