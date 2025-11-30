Sci alpino stasera in tv | startlist slalom femminile Copper Mountain 2025 programma streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per concludere la prima trasferta nordamericana della stagione. Nella giornata odierna, infatti, andrà in scena l’ultima prova del lungo weekend statunitense, ovvero lo slalom femminile di Copper Mountain (Colorado). LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COPPER MOUNTAIN ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Quale sarà il programma della gara odierna? La prima manche dello slalom prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 10.00 locali), mentre la seconda e decisiva si terrà alle ore 21.00. Chi sarà la favorita dello slalom odierno? Inutile girarci attorno, Mikaela Shiffrin vuole proseguire nel suo fantastico inizio di stagione tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Stasera la Fanfara Alpina di Pralungo sarà in concerto, info dettagliate in locandina. ANA sezione di Biella #alpini #pennenere #associazionenazionalealpini #pennemozze #alpino #naja #truppealpine #fanfara #alpina #concerto #anabiella #alpinibiella - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming - 2026 si prepara per concludere la prima trasferta nordamericana della stagione. Riporta oasport.it

A che ora lo sci alpino stasera in tv, gigante femminile Copper Mountain: cambia il programma, la startlist - Sabato 29 novembre a Copper Mountain (Stati Uniti) si aprirà anche per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025- Si legge su oasport.it

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G maschile a Copper Mountain: orari e programma - Le nevi del Colorado accolgono il Super G maschile che fa tappa a Copper Mountain: a che ora ci sarà la gara e dove vederla in diretta tv e streaming ... Come scrive fanpage.it