Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom femminile a Copper Mountain | orari e programma

A Copper Mountian oggi è in programma lo slalom speciale della Coppa del Mondo femminile. Diretta su Eurosport e in chiaro sulla Rai. Prima manche alle ore 18, seconda alle 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi facciamo tanti auguri di buon compleanno al nostro Alpino Stefano Ferranti - facebook.com Vai su Facebook

Introdotto dal canto alpino #Tapum oggi a @LuccaCandG si celebra @Leo_Ortolani Vai su X

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18 e alle 21 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Secondo fanpage.it

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G maschile a Copper Mountain: orari e programma - Le nevi del Colorado accolgono il Super G maschile che fa tappa a Copper Mountain: a che ora ci sarà la gara e dove vederla in diretta tv e streaming ... Riporta fanpage.it

Sci alpino oggi in tv, gigante femminile a Copper Mountain con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - La campionessa bergamasca, che scenderà con il pettorale numero 16, è l'azzurra più attesa ... Scrive today.it