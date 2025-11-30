Schlein | Pd forza plurale no partito personale dove parla solo capo
Montepulciano (Si), 30 nov. (askanews) – Questi “tre giorni” a Montepulciano sono un “contributo prezioso” di cui “raccoglieremo insieme i semi. Ringrazio chi si è speso, ha portato idee, ascolto, tutto ciò non può che arricchire il Pd. Sono molto orgogliosa anche di guidare una grande comunità, larga, aperta e anche plurale, fatta di tanti protagonisti, tante voci e sensibilità importanti. Straordinarie energie” dai “circoli” a “chi allestisce i gazebo”, “chi fa il volontario e la nostra classe dirigente diffusa, i nostri sindaci, gli amministratori locali, i nostri parlamentari e il gruppo dirigente e territoriale insieme”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Ormai è diventato un reality. "Schlein va solo se Meloni va", "Meloni va solo se c'è anche Conte" e a forza di 'vengo-ma-solo-se', siamo a metà tra un litigio al liceo e una puntata di Temptation Island. Ragazzi, davvero: incontratevi dove vi pare. Al bar, ad Atrej
