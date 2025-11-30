Schlein e Cgil unite contro il Ponte che crea 40.000 posti di lavoro
Corteo a Messina per dire no all’opera. Salvini: «Nessuna nuova gara. Si parte nel 2026». I cantieri per il Ponte sullo Stretto «saranno aperti nel 2026». Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, snocciola dati certi e sgombera il campo da illazioni e dubbi proprio nel giorno in cui migliaia di persone (gli organizzatori parlano di 15.000) sono scese in piazza a Messina per dire no al Ponte sullo Stretto. Il «no» vede schierati Pd e Cgil in corteo per opporsi a un’opera che offre «comunque oltre 37.000 posti di lavoro». Nonostante lo stop arrivato dalla Corte dei Conti al progetto, Salvini ha illustrato i prossimi step e ha rassicurato gli italiani: «Non è vero che bisognerà rifare una gara. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
È la proposta della #Cgil, ma #GiorgiaMeloni taglia corto: «Mai con noi». E la #Schlein ribatte: «La destra aiuta solo i ricchi». - facebook.com Vai su Facebook
Schlein, serve una legge contro l'omotransfobia - "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Segnala ansa.it
Messaggio di Schlein a Conte: "Il Pd perno dell'alleanza, io segretaria di tutti" - Investita dai maggiorenti del Pd, Elly Schlein ha di fatto messo il sigillo sulla volontà di correre per diventare premier. Segnala msn.com
C.sinistra: Schlein, 'io contro Jobs Act ma bene ora anche Iv per salario minimo' - "Sicuramente sulle liste l'abbiamo fatta ed era un principio condiviso tra me e tutte le altre forze di coalizione. Come scrive lanuovasardegna.it