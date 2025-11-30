Schlein a Montepulciano grida al pluralismo | Sono la leader di tutti camminiamo uniti verso le Politiche

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il partito lo cambiamo insieme, facendo sintesi, essendo d'accordo su alcuni fondamentali: questo partito si rafforza e si prepara ad andare al governo, ci andrà vincendo le elezioni con una coalizione progressista, non in altri modi", ha tuonato la segretaria del Pd cercando di esortare tutti i membri del suo partito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Schlein a Montepulciano grida al pluralismo sono la leader di tutti camminiamo uniti verso le politiche

© Ildifforme.it - Schlein a Montepulciano grida al pluralismo: “Sono la leader di tutti, camminiamo uniti verso le Politiche”

