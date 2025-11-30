Schlein a Montepulciano grida al pluralismo | Sono la leader di tutti camminiamo uniti verso le Politiche
"Il partito lo cambiamo insieme, facendo sintesi, essendo d'accordo su alcuni fondamentali: questo partito si rafforza e si prepara ad andare al governo, ci andrà vincendo le elezioni con una coalizione progressista, non in altri modi", ha tuonato la segretaria del Pd cercando di esortare tutti i membri del suo partito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"Continuerò a essere la segretaria di tutti e a salvaguardarne il pluralismo. Mi sento figlia di tutte le culture politiche che hanno fondato questo partito. Ne siamo al sintesi" ha aggiunto Schlein all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. #ANSA Vai su X
"PDADAISMO"?!? (L'Alternativa..."Scomposta"?!). Schlein e i valorizzatori di Montepulciano: “Meloni ad Atreju mi voleva irridere”. Franceschini la difende.. Nella "capanna" montata a Montepulciano per il Correntissimo pro segretaria tifano Elly ma sognano Sil - facebook.com Vai su Facebook
Pd, Schlein da Montepulciano: "Sono la segretaria di tutti" - La segretaria dem rilancia il proprio ruolo nella costruzione dell’alternativa, rivendicando pluralismo, crescita elettorale e unità interna, dicendosi aperta alle proposte dei riformisti. Segnala tg24.sky.it
**C.sinistra: Schlein incassa sostegno Montepulciano, 'Pd perno coalizione'** - Elly Schlein arriva in tarda mattinata al tendone gremito di Montepulciano dove da tutta la mattinata si alternano i dirigenti del ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Pd, Schlein chiude la convention a Montepulciano: «Siamo un partito plurale, non siamo una caserma» - La segretaria del Pd chiude l'iniziativa delle tre aree che l'hanno sostenuta alle primarie (Franceschini- Scrive msn.com