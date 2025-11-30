Schianto tra una moto e una Tesla | centauro all’ospedale

Un incidente che ha coinvolto una moto e una Tesla si è verificato ieri sera, intorno alle 23:15, all'angolo tra via Valdirivo e via Roma. Per cause ancora al vaglio delle autorità i due veicoli sono entrati in collisione e il centauro è rimasto ferito. Sul posto gli agenti di polizia locale e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

