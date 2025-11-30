Schianto sulla Statale due morti | traffico chiuso e indagini in corso

Un gravissimo incidente sulla Statale 106 Jonica è costato la vita a due persone nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Lo scontro, avvenuto intorno al chilometro 25, ha coinvolto due automobili e ha portato alla chiusura temporanea del tratto stradale, come comunicato da Anas. Le cause dell'impatto sono ancora da chiarire: le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell'emergenza e nel ripristino della viabilità. La Statale 106, già tristemente nota per la sua pericolosità, torna al centro dell'attenzione dopo l'ennesima tragedia che lascia una comunità sgomenta e riapre il dibattito sulla sicurezza delle arterie calabresi.

