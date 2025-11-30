Schianto frontale tra due auto in via Coppi | due feriti al Maggiore

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto frontale in via Coppi, nella zona dell'Ex Salamini a Parma, nella mattinata di domenica 30 novembre. Poco dopo le ore 7.30 due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Una delle due è finita fuori strada, mentre l'altra si è schiantata contro un muretto.  L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

schianto frontale due autoSchianto frontale tra auto al km 53: due persone sono morte sul colpo - L'impatto frontale è avvenuto all'altezza del chilometro 53 e non ha lasciato scampo ai due conducenti. Scrive notizie.it

schianto frontale due autoIncidente frontale tra auto lungo la Statale: morti due 20enni, quattro feriti gravi - Due giovani di 20 anni sono morti in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Segnala msn.com

schianto frontale due autoSemi-frontale tra due auto (FOTO): 6 le persone coinvolte, compresi tre minori. Soccorsi in azione sul posto - Momenti di paura questo pomeriggio (venerdì 28 novembre) a Sedico, in località Libano, per uno schianto semi- Da ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Frontale Due Auto