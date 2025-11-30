Schianto frontale tra due auto in via Coppi | due feriti al Maggiore

Schianto frontale in via Coppi, nella zona dell'Ex Salamini a Parma, nella mattinata di domenica 30 novembre. Poco dopo le ore 7.30 due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Una delle due è finita fuori strada, mentre l'altra si è schiantata contro un muretto. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scontro frontale con un tir, 23enne morto nel Milanese. Lo schianto sulla statale via Emilia a Vizzolo Predabissi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Tragico schianto su una strada provinciale di #Ossona, nel milanese. Un uomo è morto dopo che la sua auto si è scontrata con un'altra macchina su cui viaggiava una famiglia con 4 bambini rainews.it/tgr/lombardia/… #incidente #milano Vai su X

Schianto frontale tra auto al km 53: due persone sono morte sul colpo - L'impatto frontale è avvenuto all'altezza del chilometro 53 e non ha lasciato scampo ai due conducenti. Scrive notizie.it

Incidente frontale tra auto lungo la Statale: morti due 20enni, quattro feriti gravi - Due giovani di 20 anni sono morti in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Segnala msn.com

Semi-frontale tra due auto (FOTO): 6 le persone coinvolte, compresi tre minori. Soccorsi in azione sul posto - Momenti di paura questo pomeriggio (venerdì 28 novembre) a Sedico, in località Libano, per uno schianto semi- Da ildolomiti.it