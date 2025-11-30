Schianto atroce | auto vola fuori strada 29enne muore sul colpo

La corsa nel buio, l’auto che sbanda, il silenzio di una notte qualunque.La strada era deserta, illuminata solo dai fari di un’auto che procedeva veloce, forse troppo. Nessuno ha visto il momento esatto in cui tutto è cambiato: un urto improvviso, la traiettoria che si spezza, la macchina che finisce fuori carreggiata. A distanza di poche ore restano solo i segni sul terreno e una domanda sospesa nell’aria gelida dell’alba: cosa è successo davvero in quegli istanti? Chi abita nelle case vicine racconta di aver udito un boato secco, seguito da un silenzio che ha fatto presagire il peggio. Quando i primi soccorsi sono arrivati, la scena era già chiarissima nella sua brutalità: l’auto accartocciata, la corsa interrotta, la notte che si trasformava in tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto atroce: auto vola fuori strada, 29enne muore sul colpo

