Scatta l' evacuazione della popolazione a Legnago per consentire il disinnesco di un ordigno bellico

Veronasera.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Legnago è in corso oggi, domenica 30 novembre, il “Bomba Day”, un’operazione straordinaria resa necessaria dal ritrovamento, avvenuto a fine ottobre, di una bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale all’interno del cantiere di bonifica ambientale di via Mantova 28. Gli artificieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

scatta evacuazione popolazione legnagoLegnago si prepara al “Bomba Day”: evacuazione per 800 residenti - A Legnago sarà una domenica diversa dal solito: il 30 novembre 2025 è infatti in programma il “Bomba Day”. Scrive veronaoggi.it

