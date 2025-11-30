Scarlino suona la carica | Siamo un grande gruppo

Fezzanese-Rivasamba doveva essere la partita della famiglia Corrado, ma non lo sarà. Il mister del team di Riva Trigoso, fino a domenica scorsa, era Marco Corrado, padre dei fratelli gemelli Mattia e Samuele due giovani calciatori classe 2007 della Fezzanese, ma proprio pochi giorni fa il noto tecnico è stato sollevato, a sorpresa, dall’incarico. Al suo posto è stato chiamato l’esperto allenatore genovese Giuseppe Maisano che ricordiamo in varie società come il Genova e la Sestrese. Per Maisano esordio con gli ‘orange’ questo pomeriggio alle ore 15 a Castelnuovo Magra nell’importante sfida con i fezzanoti, leader solitari della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

