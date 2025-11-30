Scalata Mps-Mediobanca il disegno di Milleri e Caltagirone e i sospetti sul supporto di Giorgetti Il Mef | Nessuna ingerenza

Milano – Il “dIsegno” sarebbe stato sempre uno: «I due (il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin, Francesco Milleri, e l’imprenditore Francesco Gaetano Catagirone, ndr ) alla fine si ritroveranno a controllare Mediobanca », quindi, «anche la partecipazione che questa ha in Generali. Questa è l’operazione, non ce n’è un’altra». Così, nelle intercettazioni in mano alla Procura di Milano, il 23 aprile scorso due manager di Banca Akros, la stessa società che fece da intermediario nella procedura con la quale il ministero dell’Economia dismise il 15% delle quote di Monte dei Paschi di Siena, il 13 novembre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scalata Mps-Mediobanca, il “disegno” di Milleri e Caltagirone e i sospetti sul “supporto” di Giorgetti. Il Mef: “Nessuna ingerenza”

