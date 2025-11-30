Giornata strapiena ai Campionati Italiani di scacchi, perché oltre agli Assoluti, a Spilimbergo hanno preso il via anche i tornei femminile e Under 20, tutti con diversi interessanti motivi di seguito. Ma andiamo con ordine, partendo dal torneo principale che anche oggi ha raccolto alcuni risultati da segnarsi. Innanzitutto, è una sola la scacchiera sulla quale si è avuta una vittoria, quella d i Valerio Carnicelli su Edoardo Di Benedetto. La pressione di Carnicelli, con il Bianco, a partire dall’uscita dalla Difesa Francese come apertura crea alla lunga problemi al suo avversario che, però, resiste tenacemente in un finale molto complesso di Alfiere, Cavallo e tre pedoni (Carnicelli) contro Alfiere, Cavallo e due pedoni (Di Benedetto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: ai Campionati Italiani partiti i tornei donne e Under 20. Assoluti, Bettalli resta leader