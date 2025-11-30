Sayf a tre giorni dalla sua performance al GQ Moty si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026

Sayf sta prendendo il volo dopo una fase di rullaggio super accelerata. Vederlo esibirsi al GQ Men of the year assieme ai due premi Moty Guè e Artie 5ive, rispettivamente personalità e rapper dell'anno, con il suo brano che gode dei loro feat, Money, è stato qualcosa di eccitante, e scoprire 72 ore dopo che deve prepararsi per il Festival di Sanremo è una sorpresa altrettanto elettrizzante. Per tutto il 2025, infatti, Sayf, ligure con radici anche tunisine, 26 anni compiuti a marzo, ha finalmente a raccogliere il frutto di un lavoro sulla musica che ha iniziato nel 2017 all'interno di un collettivo - Luvre Muzik, fondato assieme a Zero Vicious, che ha prodotto anche Tedua -, uscito due anni dopo con un mixtape ( Sono triste), a cui ne è seguito un altro nel 2020, Everyday Struggle, tutto suo, realizzato in pandemia e ad essa correlato fin dal titolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Sayf, a tre giorni dalla sua performance al GQ Moty, si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026

