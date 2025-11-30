Sayf a tre giorni dalla sua performance al GQ Moty si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026

Gqitalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sayf sta prendendo il volo dopo una fase di rullaggio super accelerata. Vederlo esibirsi al GQ Men of the year assieme ai due premi Moty Guè e Artie 5ive, rispettivamente personalità e rapper dell'anno, con il suo brano che gode dei loro feat, Money, è stato qualcosa di eccitante, e scoprire 72 ore dopo che deve prepararsi per il Festival di Sanremo è una sorpresa altrettanto elettrizzante. Per tutto il 2025, infatti, Sayf, ligure con radici anche tunisine, 26 anni compiuti a marzo, ha finalmente a raccogliere il frutto di un lavoro sulla musica che ha iniziato nel 2017 all'interno di un collettivo - Luvre Muzik, fondato assieme a Zero Vicious, che ha prodotto anche Tedua -, uscito due anni dopo con un mixtape ( Sono triste), a cui ne è seguito un altro nel 2020, Everyday Struggle, tutto suo, realizzato in pandemia e ad essa correlato fin dal titolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

sayf a tre giorni dalla sua performance al gq moty si prepara ad affrontare il palco di sanremo 2026

© Gqitalia.it - Sayf, a tre giorni dalla sua performance al GQ Moty, si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026

Approfondisci con queste news

sayf tre giorni suaSayf, chi è il rapper trombettista italo-tunisino in gara tra i Big di Sanremo 2026 - Sayf è una delle sorprese nel cast dei 30 cantanti scelti da Carlo Conti per Sanremo 2026, annunciati durante il Tg1 di oggi, domenica ... Scrive msn.com

sayf tre giorni suaSayf, chi è il rapper genovese italo-tunisino tra i 30 Big di Sanremo 2026: da Vevo e Spotify al palco dell'Ariston - Sayf, astro nascente del rap italiano classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026 con la sua storia unica: nato a Genova da padre ligure e madre tunisina, Adam Sayf Viacava fonde ... Secondo msn.com

sayf tre giorni suaSanremo 2026, chi è Sayf: il rapper italo-tunisino scelto da Carlo Conti - Sayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano a Genova e cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sayf Tre Giorni Sua