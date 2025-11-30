Saverio Romano all' assemblea di Noi Moderati | La democrazia non si difende con i processi mediatici ma con le garanzie
"Sappiamo bene che non c'è democrazia forte senza una giustizia giusta. La democrazia non si difende con la paura, non si difende con i pregiudizi, non si difende con i processi mediatici. Si difende con la legge, con le garanzie, con il rispetto istituzionale. Noi Moderati difendiamo la dignità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
